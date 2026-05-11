22年5月11日に61歳で亡くなった上島竜兵さんの妻で、ものまねタレントの広川ひかる（55）が11日、ブログを更新。現在の心境をつづった。広川は「こんにちは！ヤーあれから4年昨日のことのようなずっと昔のことのような・・・」とし「5月ってこんなに青空で爽やかでよい季節なのにあれから毎年、5月が来るのが怖かった。でも楽しいイベントに誘ってくれたりいつも周りに家族や友人がいてくれるので今年も『5月の恐怖』を考え