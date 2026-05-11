22年5月11日に61歳で亡くなった上島竜兵さんの妻で、ものまねタレントの広川ひかる（55）が11日、ブログを更新。現在の心境をつづった。

広川は「こんにちは！ヤー あれから4年 昨日のことのような ずっと昔のことのような・・・」とし「5月ってこんなに青空で爽やかでよい季節なのにあれから毎年、5月が来るのが怖かった。でも楽しいイベントに誘ってくれたりいつも周りに家族や友人がいてくれるので今年も『5月の恐怖』を考えずに過ごすことが出来ています」と心境を明かした。

続けて、供花の写真をアップし「数日前から私の友人達から素敵な供花が届いてお陰様で仏前が良い香りで華やかになっています」と報告した。

さらに「仏前が竜ちゃんの好きなもので溢れております あちらでは、お供えすると御供え物が100倍になっているとか、人の話をすると沢山の花が舞うと聞きますので今日は、友人達が竜ちゃんのことを話してくれているのであちらの竜ちゃんの周りに沢山の花が舞っていることでしょう いつまでも忘れないでいてくれてありがとう」と上島さんを思った。