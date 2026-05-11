BABYMONSTER が、「SHIBUYA109渋谷店」とコラボレーション企画を展開する。BABYMONSTERは、5月15日から5月24日までの期間、「SHIBUYA109渋谷店」にて、3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』のリリースを記念したコラボレーション企画「BABYMONSTER SHIBUYA109 CAMPAIGN」を開催する。【写真】日本人メンバー・アサ、“AI美貌”にファン衝撃期間中は、BABYMONSTERのキャンペーンビジュアルが館内外に掲出されるほか、期間限定POP-U