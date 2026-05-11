５月２日から札幌で開催されている「名探偵コナン展」の来場者が１万人を超え、記念セレモニーが開かれました。テレビアニメの放送開始から３０周年を記念し、サッポロファクトリーで開催されている「名探偵コナン展」では、アニメが完成するまでの制作過程などが展示されていて、多くの人が訪れています。５月１１日に来場者が１万人を超え、会場では記念セレモニーが開かれ、１万人目となった親子に記念品が贈