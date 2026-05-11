俳優で歌手の山下智久（41）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。普段電車を利用することを明かした。山下は「インタビュアー林修」のコーナーに出演。番組では02年に放送されたドラマ「ランチの女王」について、山下は「今はもうなくなっちゃったんですけど、渋谷にスタジオがあって、NHKの近くなんですけど。毎日通って。途中に朝ご飯でハンバーガーを購入して向かっていた思い出があります」と明かし