俳優で歌手の山下智久（41）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。普段電車を利用することを明かした。

山下は「インタビュアー林修」のコーナーに出演。番組では02年に放送されたドラマ「ランチの女王」について、山下は「今はもうなくなっちゃったんですけど、渋谷にスタジオがあって、NHKの近くなんですけど。毎日通って。途中に朝ご飯でハンバーガーを購入して向かっていた思い出があります」と明かした。

予備校講師の林修氏から「チェーン店は行かれるんですか？」と聞かれると、山下は「チェーン店行きます。いろいろ。富士そばもいきますし」と答え、VTRを見ていた共演者を驚かせた。

林氏も「立ち食いそばがお好きなんですか」と驚いた。山下は「立ち食いそばよく行きますし、電車も好きで、1人でぷらぷら歩きながら偶然見つけたお店に入ることがすごい好きですね」と語った。

1人で電車によく乗るという山下は「今の自分の仕事させてもらってると、家とスタジオの往復だったりとかってことが多かったりするんで。なんか社会と離れすぎちゃったら嫌だなと。社会と距離ができるのが不安というか」と理由も明かした。