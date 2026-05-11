共同通信きさらぎ会で講演する自民党の小野寺元防衛相＝11日午後、東京都内自民党の小野寺五典元防衛相は11日、東京都内で開かれた共同通信きさらぎ会で講演し、政府が4月に殺傷能力のある武器輸出の解禁に踏み切ったことの重要性を強調した。同盟国や同志国との防衛装備の共有化によって「日本の抑止力向上につながる。言葉を選ばずに言えば『血のつながり』だ」と述べた。中国とロシアによる共同飛行や共同航行、北朝鮮によ