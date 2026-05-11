戦場カメラマン渡部陽一氏が11日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演し、米国とイランの戦闘状態によって事実上、封鎖状態が続くホルムズ海峡の現状をリポートした。4月に現地取材を試みたという渡部氏だが、「実際にはですね、ホルムズ海峡そのものには入れないんですけど。港の公湾施設にも入れない」と打ち明けた。「民間の飛行機で繰り返し、パキスタン南部のグワダルという港町