2PM が、3年ぶりに完全体で韓国公演を開催する。JYPエンターテインメントは5月11日、「2PMが8月8日と9日の2日間、仁川・インスパイアアリーナで、3年ぶりとなる完全体単独コンサート『2026 2PM Concert “THE RETURN” in INCHEON』を開催する」と発表した。【写真】外国人に盗撮されたテギョンの結婚式2PMはこれに先立ち、5月9日と10日の2日間、東京ドームで日本デビュー15周年を記念した単独コンサートを開催。2日目の公演終了後