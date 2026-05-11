東京・墨田区で麻雀店などを装って違法パチスロ店を開き、客に賭博をさせたとして、店長ら3人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者＆押収された大量のパチスロ機違法パチスロ店「ミント」の店長安江豊貴容疑者（51）ら3人はおととい、JR錦糸町駅近くの雑居ビルの1室に違法にパチスロ機48台を設置して、客に賭博をさせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、安江容疑者らは摘発を逃れるため「麻雀」や「キャッ