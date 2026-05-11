11日午後1時ごろ、東京・板橋区で2階建ての建物が燃え、一時、屋上に2人が取り残される火事がありました。警視庁によりますと11日午後1時すぎ、板橋区富士見町にある2階建ての建物で「バッテリーがかなり燃えている」と119番通報がありました。なんらかのバッテリーから火が出たとみられ、東京消防庁がポンプ車など29台で消火活動を行い、建物50平方メートルを焼いたところで、火の勢いは収まりつつあるということです。この火事で