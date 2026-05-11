左からクミ、ミア、イヒョン、ベニ 韓国の４組ガールズグループの「Baby DONT Cry」（ベイビー・ドント・クライ）が11日、都内で行われた「RRRing」ブランドローンチ＆イメージモデル就任発表会に出席した。Rainmakersが、韓国トップスタイリスト ソ・スギョン氏がプロデュースする新ビューティーブランド「RRRing（リリリング）」をローンチした。そのブランドミューズにBaby DONT Cryが就任。Baby DONT Cryとして