

左からクミ、ミア、イヒョン、ベニ

韓国の４組ガールズグループの「Baby DONT Cry」（ベイビー・ドント・クライ）が11日、都内で行われた「RRRing」ブランドローンチ＆イメージモデル就任発表会に出席した。

Rainmakersが、韓国トップスタイリスト ソ・スギョン氏がプロデュースする新ビューティーブランド「RRRing（リリリング）」をローンチした。そのブランドミューズにBaby DONT Cryが就任。Baby DONT Cryとしては初のブランドミューズ就任となる。

Baby DONT Cryは、2025年6月に韓国でデビューし、2026年3月26日に3度目のカムバックを果たした日韓4人組ガールズグループ。3月24日にリリースされた楽曲「Bittersweet」は、3月26日付のYouTube Music人気急上昇音楽チャートで10位にランクイン。3月11日に発表された先行曲「Shapeshifter」も伸びを見せており、ミュージックビデオは約900万回再生を記録するなど、パフォーマンス映像やライブコンテンツも含めて再生数を伸ばしている。

ブランドミューズに就任し、リーダーのイヒョンは「素敵なブランドのスタートに立ち会えて光栄。このブランドが持つ哀楽敷く感覚的なセンスのある魅力は合うなっと思いました。ありがとうございます！」と喜んだ。