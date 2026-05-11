将来もらえる年金額に不安を感じる人は少なくありません。少しでも年金を増やしたいけど、「今から正社員で働き始めても意味はあるのか」という疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。 しかし、年収300万円で厚生年金に加入することは、老後の家計を大きく安定させる力を持っています。本記事では、年収300万円で働き始めることで年金がいくら増え、貯金目標をどれほど下げられるのかを具体的に解説します。 年