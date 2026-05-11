東京23区の家賃が10パーセントも値上がりしているというニュースを目にし、驚いた方も多いのではないでしょうか。民間賃貸に比べて賃料が低い都営住宅であっても、住宅使用料が引き上げられるとなれば家計への影響は無視できません。 本記事では、都内の民間家賃の現状に加え、都営住宅の使用料が決まる仕組みや、世帯所得によって負担額がどのように左右されるのかについて、詳しく解説します。 東京2