俳優・今田美桜（２９）が１１日、都内で大手ヘルスケアカンパニー・ジョンソン＆ジョンソンの新ブランドキャンペーン発表会に出席した。白一色のノースリーブドレスで登場。同社のブランドアンバサダーを務める今田は、この日から放送される使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー」の新ＣＭに登場。「目はチャームポイントだと言っていただくことも多いですし、私自身、コンタクトの愛用者なので、皆さんの信頼を得ているア