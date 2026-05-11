尾花沢市の宿泊施設で、女性の着替えを盗撮しようとしたとして、44歳の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、尾花沢市銀山新畑に住む会社員で、44歳の男です。 警察によりますと、男は10日、尾花沢市内の宿泊施設にある倉庫内で、動画撮影状態にしたスマートフォンを設置し、着替え中の女性を盗撮しようとした疑いが持たれています。 通報を受けた警察が調べを進め、男は11日の午前5時35分に