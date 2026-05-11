ローズガーデン内展示馬房で放牧中央競馬のG1・NHKマイルカップが行われた10日の東京競馬場に2010年の日本ダービー、2012年の天皇賞・秋を制したエイシンフラッシュ（牡19）が現れた。ローズガーデン内展示馬房で放牧され、注目を集めたが、注意事項に困惑するファンもいた。鋭い末脚でG1通算2勝を挙げたエイシンフラッシュ。ローズガーデン内展示馬房に放牧されている様子が、JRA公式Xで公開された。名馬の姿を目に焼き付け