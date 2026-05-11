真空ジェシカのガクが、昨年夏に恋人に別れを告げた理由を明かし「結婚となるとしんどくなっちゃうかな」などとコメントする一幕があった。【映像】ガクが振った元カノの様子『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには私立恵比寿中学の真山りか、小久保柚乃