「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神が接戦を制して連敗を２で止めた。先発の才木浩人投手が７回３安打１０奪三振無失点の力投で４勝目を挙げた。打線は女房役の梅野隆太郎捕手が五回無死一塁で今季初安打となる内野安打でチャンスを拡大すると１死一、三塁から才木のセーフティースクイズで先制。六回には佐藤輝が左中間席へリーグトップとなる１０号ソロを放った。七回には代打・嶋村がプロ初打点となる中前適