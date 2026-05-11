『そこそこ大きなクルマ』という印象5月7日、レクサスの新規EV『TZ』のワールドプレミアがトヨタ・テクニカルセンター下山で行われた。【画像】レクサス新規EVモデル『TZ』、トヨタ・テクニカルセンター下山で世界初公開！全33枚発表の模様はYouTubeでライブ配信されており、トヨタのチーフ・ブランディング・オフィサーのサイモン・ハンフリーズ氏が世界市場に向けた英語のプレゼンテーションが和訳付きで公開されている。5月7