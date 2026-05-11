◇明治安田J1百年構想リーグ第16節FC東京2―1東京V（2026年5月10日味スタ）明治安田J1百年構想リーグの8試合が各地で行われ、東はFC東京が2―1で東京Vを下した。MF佐藤龍も森保監督の御前試合で猛アピールした。0―1の前半41分に正確無比なパスをエリア内に差し込み、室屋の同点弾を演出。「（W杯への）準備はできている」と振り返った。代表ではケガ人が続出する左シャドーと左ウイングバックが主戦場。躍動した19歳に