「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨んだ“令和の黒きカリスマ”平本蓮（２７）＝剛毅會＝は、１年ぶりの復帰となった“鋼のエンペラー”皇治（３７）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝と、ＫＯ決着のみの無差別級スタンディングバウト特別ルールで対戦し、引き分けに終わった。総括会見を行った榊原ＣＥＯは引き分けに終わった一戦について「厳しい声はあると思うんですけど、皇治