■『RIZIN.53』（10日／神戸・GLION ARENA KOBE）第10試合スタンディングバウト3分3ラウンド／無差別級【インタビュー動画】平本蓮「皇治は朝倉未来より打たれ強い」MMA復帰戦は久保優太を指名平本蓮皇治ドロー（エキシビションマッチ）長年の因縁があった皇治との試合を終えた平本が試合後インタビューで、久しぶりのリングに立てた思い、9月に控えたMMA復帰戦、そしてその試合の相手に指名した久保優太や、今大会で逆転勝