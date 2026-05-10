俳優の竹内涼真が１０日、脚本家・橋田壽賀子さん（２０２１年死去、享年９５）の名前を冠した第３４回橋田賞を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。昨年主演したＴＢＳ系連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で亭主関白思考の男をコミカルな演技で表現したことなどが評価された。１８年にＴＢＳ系「陸王」などの演技が買われて橋田賞新人賞に輝いたが、本賞の受賞は初となる。竹内は主演ミュージカル「奇跡を呼