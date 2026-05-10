◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 3-0 DeNA(10日、甲子園球場)プロ初タイムリーを放った阪神・嶋村麟士朗選手がヒーローインタビューで、打席での緊張を告白しました。四国ILplus・高知から24年育成ドラフト2位で入団した22歳捕手はこの日、2点リードの7回1アウト2塁から代打で登場。DeNA2番手・宮城滝太投手からセンターへタイムリーを放ち、プロ初打点をマークしました。試合後は才木浩人投手&佐藤輝明選手とともにヒーローインタ