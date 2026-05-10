今月7日から月山へ登山に訪れていた茨城県の男性2人の行方がわからなくなり、警察は一時、山岳遭難とみて捜査していましたが、けさになって2人と連絡がつき、その後、無事であることが確認されました。 【写真を見る】一時行方不明だった茨城県の登山者2人が無事下山けがなし携帯は電池切れで連絡取れず けがはありませんでした。 一時行方が分からなくなっていたのは、いずれも茨城県日立市の会社員で、44歳の男性と60歳の