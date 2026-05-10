モデルでタレントの斎藤恭代（30）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。スポブラ姿の自撮りショットを公開した。「明日から沖縄ロケに行ってきます」とつづり、ジムでのスポーツブラ姿の自撮りショットをアップした。斎藤は、ご当地アイドル10人組「いちご姫」のリーダーとして活躍。「2017ミス・アース日本代表」選出を機にアイドルを卒業し、モデル、タレントとして活動。24年に「グラビア・オブ・ザ・