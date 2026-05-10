タレントの若槻千夏が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」に出演。グラビアアイドルとして活動していた当時の過酷なバラエティー出演事情や、島田紳助さんへの思いを語った。【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらいにしか見えん！」「こんなかわいい40代ずるすぎる」番組では、ゲスト出演した東野幸治を交え、若槻が若手時代を回顧。当時は同世代のグラビアアイドル同士で「ご飯会でバラエティー