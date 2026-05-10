人気レースクイーンの有栖未桜（32）が10日までに自身のインスタグラムを更新。夏コスお披露目ショットを公開した。「フレッシュエンジェルズS耐夏コスお披露目撮影会ありがとうございましたったくさんの方に撮っていただけて嬉しかったですっ」と「D'stationRacing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」撮影会の来場者に感謝。赤＆シルバーのミニスカ夏コス姿をアップし「1日楽しすぎたーーーっ！！！夏コス