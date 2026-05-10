安楽死を選んだ母の家族、58歳のストリッパー、12浪を経た早大生の就活――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が「第34回橋田賞」を受賞したことを記念し、フジテレビ公式YouTubeチャンネル「フジテレビドキュメンタリー」で、特別配信が実施される。『ザ・ノンフィクション』今回配信されるのは、2025年に放送され大きな反響を呼んだ『私が踊り続けるわけ4〜58歳のストリ