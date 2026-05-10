滋賀県警察本部滋賀県警草津署は10日までに、電車内で10代女性の下半身をスマートフォンのカメラで撮影したとして県迷惑行為等防止条例違反の疑いで、大津市職員の松浦康之容疑者（55）＝同県湖南市＝を現行犯逮捕した。署によると、容疑を否認。動画データがスマホ内に残っており、詳しい経緯を調べる。大津市は「逮捕は極めて遺憾で、深くおわびする。厳正に対処する」とのコメントを出した。逮捕容疑は、9日午後7時半ごろ