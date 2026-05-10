世帯年収500万円を稼ぐ場合、夫が1人で稼ぐ「片働き世帯」と、夫婦で協力して稼ぐ「共働き世帯」では、どちらが税負担で有利になるのでしょうか。 「妻が働くことで税金が増えて損をする」と耳にすることがありますが、同じ年収でも働き方によって手取り額や将来の年金額は変わります。本記事では、税制と年金の両面から、手取り額の差や将来の年金受給額について解説するので参考にしてください。 夫1人で年収500