松重豊主演のテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）の第6話が8日放送され、ゲストの出演者に反響が寄せられている。【場面写真】「こんな女将さんおったら毎日通っちゃう」店員役の矢田亜希子本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に