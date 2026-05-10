◇高校野球春季大阪大会決勝履正社7―6関大北陽（2026年5月10日大阪シティ信用金庫スタジアム）高校野球の春季大阪大会は10日に決勝が行われ、履正社が関大北陽を7―6の逆転勝利で下し、2016年以来10年ぶり6度目の優勝を決めた。3―1の5回に拙守が絡んで2安打で5失点を献上する苦しい展開だった。それでも土壇場の5―6の9回に意地を見せた。1死一塁から「6番・一塁」の小杉悠人（3年）が右翼線へ同点二塁打。さらに1死満