Stable DiffusionやFLUXなどの画像生成AIは透過背景のPNG画像を直接出力できないため、生成した素材をそのまま使うには別途背景除去の工程が必要です。人物・アニメキャラクターなど被写体の種類に合わせて16種類以上のAIモデルを切り替えられる背景除去ツール「Rembg」が、ローカル環境で無料で使えるオープンソースとして公開されています。danielgatis/rembg: Rembg is a tool to remove images backgroundhttps://github.com/d