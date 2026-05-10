マーベル・テレビジョンのドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」はシーズン2の全話が配信となったところだ。既にシーズン3の撮影が開始されているが、ここに関わるとみられるキャストの姿を捉えたパパラッチ写真がネット上で流布。海外の大手メディアも報じたことで、この情報はほとんど公然の秘密となっている。 この件について米に尋ねられたショーランナーのダリオ・スカルダパンは「