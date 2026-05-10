マーベル・テレビジョンのドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」はシーズン2の全話が配信となったところだ。既にシーズン3の撮影が開始されているが、ここに関わるとみられるキャストの姿を捉えたパパラッチ写真がネット上で流布。海外の大手メディアも報じたことで、この情報はほとんど公然の秘密となっている。

この件について米に尋ねられたショーランナーのダリオ・スカルダパンは「コメントはできませんが、びっくりですよね」と吐露。撮影現場は厳重な警備体制が敷かれていたにもかかわらず、こっそりと撮影されてしまったことに驚いている。

スカルダパンもその現場に居合わせており、撮影される様を目撃していたという。「何を言えばいいかわからないけど、まぁ、起こってしまったことですからね」としつつ、次のように続けている。

「今回のシーズン（シーズン3）に関しては、正直言って、ネタバレとかリークとか、そういうのに対処するのがちょっと大変でした。シーズン2の最後の5～10分は最高の展開で、スーパーファンなら今後の展開もわかってくれるでしょう。そういうことがパパラッチやメディアによって伝わってしまったのは、ちょっと残念ですね。なんでみんな先に知りたがるのか、理解できませんよ。」

本作のロケ撮影が世界最大の都市の一つであるニューヨークで行われたことからも、リークは「不可避」だったというスカルダパン。「もうみんな、誰が出るのかわかっちゃってますよね！」と、既に諦めているようだ。

ニューヨークでのロケ撮影とパパラッチといえば、『プラダを着た悪魔2』はこれを逆手に取ったプロモーションで話題を集めた。同作の撮影中は、アン・ハサウェイやメリル・ストリープをキャッチした撮影現場のパパラッチ写真や動画が連日のようにSNSにリーク。しかし製作側は、「関心を持ってもらえて光栄」「これが今の私たちが生きる時代」とし、むしろ話題拡散に役立てる方針を取った。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2はディズニープラスで独占配信中。

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