大阪市都島区に、ネコに特化した賃貸マンションがお目見えした。高所や上下運動を好むネコのための「キャットウオーク」を内部に設けるなど、ネコ目線のしつらえとなっている。全国的にも珍しい賃貸マンションで、注目されそうだ。住友林業グループで、不動産事業を手がけるLeTech（リテック、大阪市北区）の「LEGALAND＋猫MIYAKOJIMA（リーガランドプラスネコミヤコジマ）」。【写真】キャットウオークを備える室内地上8階