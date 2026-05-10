テレビ朝日系「グッド!モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士、今井春花（さくら）さん（26）が9日、インスタグラムを更新。ワンピース姿をアップした。今井さんは「毎日、暑いと言っています！夏乗り切れるか心配です」とコメントし、近影をアップした。今井さんはノースリーブのワンピースとカーディガンの上品なコーディネートを公開。カーディガンを少し下げて、ちらりと素