モデルでタレントの益若つばさ（40）が10日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿でヘアアレンジを公開した。「髪の毛巻くとこんな感じだよ」と書き出した益若。6日にイメチェンを報告したスーパーロングのヘアをアレンジした姿をアップした。「32mmで内巻き多めに巻いてもらったよ」と紹介。「miumiuのバレッタ一回全部譲っちゃったからまた1から集めてる2個付けが好きです」とお気に入りのアクセサリーの披露