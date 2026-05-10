9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、同日の楽天戦で逆転3ランを放った西武・平沢大河について言及した。平沢は1−2の6回無死一、三塁の第3打席、古謝樹が1ボールから投じた2球目のカットボールをライトへ第2号逆転3ラン。現役ドラフトで西武移籍2年目の平沢は、ここまで22試合に出場して、打率.377、2本塁打、11打点と、かつてのドラフト1位はプロ11年目の今季、飛躍の年を迎え