３歳マイル王決定戦となるＧ?NHKマイルＣ（東京・芝1600ｍ）が５月10日に行なわれる。過去10年の結果を振り返ってみると、７番人気以下の伏兵が馬券圏内（３着以内）に入った例が半数近い13回もある。おかげで、３連単では10万円超えの高額配当が７回も出ており、うち２回は150万円超え。Ｇ?のなかでも"荒れる"レースとして知られている。はたして、今年はどうか。スポーツニッポンの"万哲"こと小田哲也記者はこう語る。「過