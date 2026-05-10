圧倒的な歌唱力を誇る18歳の新星が、“制御不能”に――。ONE LOVE ONE HEARTの藤咲碧羽が、きょう10日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』(毎週日曜19:00〜)で「サビだけカラオケ」に初参戦。100回記念の大舞台で、実力派シンガーと天然キャラのギャップを爆発させる。ONE LOVE ONE HEARTの藤咲碧羽今回は、番組の節目となる第100回放送。個性豊かな実力者たちが、人気企画「サビだけカラオケ」に挑む