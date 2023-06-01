女優吉田羊が9日、東京・パルコ劇場で、主演舞台「リチャード三世」開幕前会見および公開舞台稽古に出席した。森新太郎氏が演出を手がけ、吉田主演で上演するシェークスピアシリーズの完結編。21年には全キャスト女性の「ジュリアス・シーザー」、24年に「ハムレット」の原型と言われる戯曲「ハムレットQ1」を上演している。同作では平和になった世を憎み、王位への野心を抱いたリチャード三世を演じる。兄や貴族を策略によって次