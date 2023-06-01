女優吉田羊が9日、東京・パルコ劇場で、主演舞台「リチャード三世」開幕前会見および公開舞台稽古に出席した。

森新太郎氏が演出を手がけ、吉田主演で上演するシェークスピアシリーズの完結編。21年には全キャスト女性の「ジュリアス・シーザー」、24年に「ハムレット」の原型と言われる戯曲「ハムレットQ1」を上演している。

同作では平和になった世を憎み、王位への野心を抱いたリチャード三世を演じる。兄や貴族を策略によって次々と葬り、王位を奪取するも、血塗られた王座を守るための暴政が破滅に向かう物語だ。

「和気あいあいの座組で残酷な物語を演じる」とし、初挑戦となる悪役について「本来なら隠したいネガティブな感情を、役を通じて解放できるのが、思いのほか楽しかった」と明かした。

稽古中に受けた取材では「爽やかに笑えなくて。マネジャーから『リチャード三世になっています』と言われたことも…」と苦笑い。リチャード三世を演じる上で、普段しない体勢をとることから「腰痛対策必須です」と苦労も明かした。

また役柄にちなんで、世の中の許せないことについて聞かれると、“ポイ捨てする人”といい「ここはあなたの部屋じゃないのよと思いつつも、注意する勇気がない」と複雑なその心境を明かした。

「それぞれの思いになぞらえて見てもらえれば、より深く理解できると思います」とアピール。全57役で吉田は1役のみ。他の56役を9人で演じる同作を「演劇的な挑戦作」とし、「シェークスピアに抵抗がある方にこそ見に来てほしいです」と訴えた。

同所で10日に初日を迎え、31日まで上演する。