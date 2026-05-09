次回のゲストは、放送日に45歳の誕生日を迎える横山裕さんです。3兄弟で初めて海外旅行をした思い出の地、フィリピン・セブを末弟と訪れます。普段の姿とは違う「お兄ちゃん」としての素顔に迫ります。15年間変えていない携帯の待ち受け画像はセブで撮った3兄弟の写真…その思い出の桟橋へ向かいます。メンバーへ本気のお土産探しも。