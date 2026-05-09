『文豪ストレイドッグス』アニメ公式、文豪への失礼な表現「ご遠慮いただきますようお願いいたします」
人気アニメ『文豪ストレイドッグス』（文スト）の公式Xが9日に更新され、作品に登場するモデルになった文豪に対しての失礼な表現は、控えるように呼びかけた。
【Xより】文豪への失礼な表現やめて！『文スト』アニメ公式の声明文
『文豪ストレイドッグス』は、中島敦、太宰治、芥川龍之介といった実在の文豪の名を持つ人物が繰り広げる“異能”アクションバトル。2012年から『ヤングエース』で漫画連載が開始され、2016年テレビアニメ化され、その後も続編が制作され続けるなど人気作品となっている。
公式Xでは今回、「【お願い】いつも応援いただいている皆様に、改めてお願いがございます。『文豪ストレイドッグス』は文学に触れるきっかけになることを目的の一つとして、実際の文豪の名前をお借りして描いております。実際の文豪ファンの皆さまや文豪ご本人に失礼のある表現は、ご遠慮いただきますようお願いいたします」と伝えた。
【Xより】文豪への失礼な表現やめて！『文スト』アニメ公式の声明文
『文豪ストレイドッグス』は、中島敦、太宰治、芥川龍之介といった実在の文豪の名を持つ人物が繰り広げる“異能”アクションバトル。2012年から『ヤングエース』で漫画連載が開始され、2016年テレビアニメ化され、その後も続編が制作され続けるなど人気作品となっている。
公式Xでは今回、「【お願い】いつも応援いただいている皆様に、改めてお願いがございます。『文豪ストレイドッグス』は文学に触れるきっかけになることを目的の一つとして、実際の文豪の名前をお借りして描いております。実際の文豪ファンの皆さまや文豪ご本人に失礼のある表現は、ご遠慮いただきますようお願いいたします」と伝えた。
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