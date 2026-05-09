洋の東西を問わず、男性のほうがだいぶ年上の年上婚というのはよく耳にします。若い女性を妻にすることはオトコの夢と思う人もいるかもしれません。しかし、実は年の差婚というのは男性にとって安住の地ではなく、結構難しい面もあるのではないかとも思うのです。【写真】離婚を発表した大浦龍宇一の公式ブログ年の差婚には、「オトコとの余裕」も求められる拙著『間違いだらけの婚活のサヨナラ!』(主婦と生活社)において「結