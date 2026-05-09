ミラノ五輪団体男子SPの演技を終え、カロリナ・コストナー・コーチ（奥）に抱きしめられる鍵山優真＝2月、ミラノ（共同）フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が9日、東京都内で取材に応じ、カロリナ・コストナー・コーチ（イタリア）との師弟関係を今季限りで終了したと明らかにした。元世界女王に指導を受け「『記録ではなく、記憶に残るパフォーマンスを』と